Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

Karabük’te tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda 4 gün önce meydana gelen olayda Vedat D. tartıştığı eşi Hatice Çetin D.'yi boynundan bıçaklayarak öldürmüştü. Eşini öldürdükten sonra kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklayan cani koca tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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