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Karabük’te mezbahanede yoğunluk Mezbahada yer bulamayanlar kurbanlıklarını dışarıda kesti

İHA

Karabük’te mezbahanede yoğunluk Mezbahada yer bulamayanlar kurbanlıklarını dışarıda kesti

Karabük'te büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda bayramın 1. gününde de hareketlik devam ediyor. Mezbahanede yer bulamayan vatandaşlar kurbanlarını dışarıda kesti.
KarabükYenice Karayolu Melise mevkisinde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların beslemekte zorlanması ve fiyatların düşme ihtimaline karşı kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakması mezbahanedeki yoğunluğu artırdı. Aldıkları kurbanlıkları hemen kesmek isteyen vatandaşlardan bazıları mezbahanede sıra bulamayınca kendi imkanları ile dışarıda kestikleri görüldü.
Kastamonu'dan Karabük’e hayvanlarını satmak için gelen Sabri Öncel, “İşlerimiz dün daha yoğundu, bugün biraz daha durgun ama yine de sattık hayvanlarımızı. Herkesin besleyecek yeri yok, yeri olmadığı ve fiyatı düşer diye son güne bırakıyorlar” diye konuştu.
Her bütçeye uygun küçükbaş kurbanlıklarının bulunduğunu belirten Öncel, “Zaten belediye de hayvanlarımızı ücretsiz kesiyor. 80 adet hayvanımız vardı. Şu an 40 küsur kaldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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