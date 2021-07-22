Vali Gürel "Köylerde yoğunlaşmanın fazla olduğunu görüyoruz" diyerek uyardı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaptığı açıklamada, bayramda yoğunluğun köylerde oluştuğuna dikkat çekerek vaka sayılarının artması konusunda uyardı.

Vali Gürel ve beraberindeki heyet İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Ekibi, 5000 Evler İtfaiye Müdürlüğü ve KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Tüm personelin bayramını kutlayan Gürel, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Köylerde yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı 3 günlük trafik raporunu paylaşan Gürel, "Buna göre bizim şehrimizden gidişin fazla olduğu gözüküyor. İlimize 100 bin araç girişi olmuş ama 125 bin de araç çıkışı gözüküyor. Bu 25 bin aracın bir kısmının köylere gittiğini, bir kısmının da tatil beldelerine gittiğini düşünüyoruz. Köylerde yoğunlaşmanın fazla olduğunu görüyoruz, vatandaşlarımız İstanbul ve Ankara’dan köylerine kurban kesmeye geliyorlar. Bu aynı zamanda vaka sayılarının artmasına sebep olacaktır. Vatandaşlarımızdan talebimizi biliyorsunuz, bayram süresince hijyen kurallarına dikkat etmeleri, maske ve mesafe kurallarına uymaları çok önemli, fakat daha önemli bir şey var o da aşılama. Aşılamayı belli seviyelere ulaştırmalıyız, gençlerimiz aşılamaya istediğimiz ölçüde yanaşmıyorlar, özellikle onların bir an önce aşıya dahil olmasını sağlamak gerekir. Çünkü o gençler belki hastalığı ayakta geçiriyor olabilirler ama onların anne, babası ve büyükleri var. Allah korusun hastaneye düşmesini istemeyiz, yeterince aşımız ve personelimiz var, hastanelerimiz bayram boyunca açık, bayram sonu aile hekimlerimiz devreye girecek" dedi.

Meydanlarda toplu aşılama yapılabilecek yerlerde aşılamaya devam edeceklerini aktaran Gürel, "Sağlık personelin çok büyük fedakarlık gösteriyor, emniyet, jandarma ve vefa gruplarımız insan üstü destek veriyorlar. Vatandaşlarımız aşı olarak onlara destek versinler. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz, inşallah başaracağız, daha sağlıklı, güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

Ziyaretlerde Vali Fuat Gürel'e Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy ile Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Köktürk ve kurum müdürleri eşlik etti.

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