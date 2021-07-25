Safranbolu protokolü, Asmaaltı bayramlaşmasında bir araya geldi

Tarihi evleri ile ünlü Safranbolu’da geleneksel hale gelen, Asmaaltı bayramlaşma programında ilçe protokolü bir araya gelerek bayramlaştı.

Eski çarşıda yapılan bayramlaşmaya, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Yüzbaşı Hasan Arıkan , AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, TSO Başkanı Ali Sami Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, STK temsilcileri ile çarşı esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, bayramlaşmada 1 Temmuz'dan itibaren yeni normalleşme ile biraz rahatlık sağlandığını ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Türköz, "Bayramlarımız bizler için yardımlaşmanın, dayanışmanın önemli olduğu günlerdir. Bu nedenle de güzel bir gün yaşıyoruz. Her birinize katıldığınız için teşekkür ediyor, bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.

İlçe protokolü daha sonra, sırası ile İlçe Jandarma Komutanlığı, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Safranbolu Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve son olarak da Hasan Doğan Sevgi Evleri ziyaret edildi.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, “Tarihi Çarşı'da geleneksel hale gelen bayramlaşmamızı, uzun bir aradan sonra gerçekleştirdik. 'Korumanın Başkenti' olarak nitelendirilen Safranbolu’muzda, her zamanki gibi huzur içerisinde bir bayramı yaşıyoruz. Yine inanıyorum ki, bu huzur ortamından ilçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz de olumlu yönde etkilenecektir. Tüm birimlerimizle birlikte Safranbolu’muz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha değerli hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.” dedi.

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