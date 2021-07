KBÜ "Study in Turkey 2021" YÖK Sanal Fuarı'nda

İlki büyük ilgi gören "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021" 2729 Temmuz tarihlerinde dijital ortamda kapılarını ziyaretçilerine çevrim içi olarak açacak. 90 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin uluslararası öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi (KBÜ) fuar için hazırlıklarını tamamladı.

KBÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye’de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi olarak üniversite yetkililerinden "giriş koşulları, kontenjanlar, programlar, burslar, konaklama" gibi birçok konuda bilgi alabilecekleri "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021"de Karabük Üniversitesinin yerini aldığı belirtildi.

YÖK’ün son yıllarda kalitenin artırılmasına yönelik aldığı kararlar ve yaşama geçirdiği bazı uygulamalar ve bu bağlamda üniversitelerin ortaya koyduğu performansın, Türkiye’yi yükseköğretimde cazibe merkezi haline getirdiği aktarılan açıklamada, "Dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi ve Asya Üniversiteleri Sıralamasında 251300 arasında yer alan Karabük Üniversitesi, sanal fuar kapsamında sesli görüntülü olarak aday öğrencilerle anında iletişim, tanıtım videoları, resim galerisi ve benzeri materyaller ile https://virtualfairyok.gov.tr/ adresinde tanıtılacak. İlk sanal fuar olan Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020, 2022 Temmuz 2020 tarihleri arasında online olarak ziyaretçilerine açılmış ve büyük ilgi görmüş, Türk yükseköğretiminin dünyanın her yerinden, özellikle de Türkiye’nin diplomatik misyonların mevcut olduğu 142 ülkeden ilgi görmesini sağlamıştı. Fuar en çok Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Endonezya, Irak, Azerbaycan, Mısır, Bangladeş, Somali ve ABD ülkelerinden ilgi gördü. 190 yüksek öğretim kurumunun yer aldığı fuarı, üç günde 59 bin 227 kez 38 bin 544 tekil ziyaretçi takip ederek bilgi sahibi oldu" denildi.

