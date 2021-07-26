Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına katılım sürüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılan yarışmalara başvurular devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yarışmaların, festivale ayrı bir renk katmasını ve önemli sayıda katılım beklediklerini söyledi.

Safranbolu’nun tanıtımına büyük etkisi olan ve önemli isimlerin ağırlandığı festivalin her kesimden insana hitap ettiğini ifade eden Köse, "Belgesel Film Yarışması’nda son başvuru tarihi 1 Ağustos iken, Fotoğraf Yarışması’nda 20 Ağustos, Belgesel Film Yapım Destek Yarışması’nda ise 3 Eylül olarak belirlendi. Katılımcıların verilen tarihlere kadar eserlerini bizlere ulaştırmaları gerekiyor. Bu yıl Belgesel Film ve Fotoğraf Yarışmalarının yanı sıra, Belgesel Film Yapım Destek Yarışması da düzenliyoruz. Burada amacımız belgesel yapımını teşvik etmek" diye konuştu.

Komite ile birlikte uzun mesailer harcayarak, güzel bir festival dönemi geçirmek istediklerini belirten Köse, 1617 ve 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, 'Kültürel Miras ve Korumacılık' ana temasının yanında her yıl belirlenen yan temanın ise 'Ahilik Kültürü' olduğunu ifade etti.

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