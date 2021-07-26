Karabük'te gazeteciler anıta çelenk koydu

Karabük Gazeteciler Cemiyeti basından sansürün kaldırışının 113. Yıl dönümü nedeniyle Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya Atatürk Anıtına çelenk koydu. Başkan Kaya, burada yaptığı açıklamada “

“Türk basınında sansür, gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış, ancak ardından yapılan yasal düzenleme ve baskılarla yeniden gündeme gelmiştir.

Basınımız 2021 yılının 24 Temmuz’una, ne yazık ki siyasetmafyamedya üçgenindeki çirkin ilişkilerin yaşandığı bir ortamda giriyor. Sektörümüzde “adına gazeteci” diyen ama gazetecilik değil, kirli çıkar ilişkilerinin odağı olan insanların mesleğimizi kirletmesine üzülerek tanık oluyoruz. Bu durum hepimizi derinden yaralıyor. Basınımızın özgür, objektif ve tarafsız çalışma olanağı bulması için ilk koşulun, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’nın çıkartılması olduğunu yıllardır her fırsatta dile getiriyoruz. Yaşamakta olduğumuz bu çarpık sürece son vermek için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası”, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yazılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve elektronik medyayı da kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır” dedi.

Çelenk koyma törenine Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkan Metin Kaya, Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, KARDEMİR AŞ. Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter, Safranbolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Başak Akay, gazete sahipleri ve gazete çalışanları katıldılar.

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