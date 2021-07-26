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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti teşkilatından Ünal’a ziyaret

İHA

AK Parti teşkilatından Ünal’a ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, Safranbolu’da ziyaretlerde bulundu.
Altınöz ve Sarı, beraberinde , İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Bozkurt ve Belediye Meclis Üyesi Birol Sarıvaz ile Yönetim Kurulu üyesi Hacer Satıcı ile birlikte AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı aynı zamanda Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve Ünal Mühendislik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ünal 'ı ziyaret etti.
Samimi ortamda geçen ziyarette, İl Başkanı Altınöz ve İlçe Başkanı Sarı, Cengiz Ünal’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Siyaset ve kent ekonomisi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
AK Parti yönetimi daha sonra ilçede ziyaretlerine devam etti.

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