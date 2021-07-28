Safranbolu'da fıstık ağaçları ilaçlanıyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede fıstık ağaçlarının ilaçlama ve temizlik çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Başkan Köse yaptığı açıklamada, "Programımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilaçlama konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
İlaçlamaya Safranbolu mezarlığında bulunan fıstık ağaçlarından başladığını, yaz döneminde sık sık yapılan çalışmalara, kış aylarında da sabah ve akşam belirli saatlerde devam edeceklerini belirten Köse, "Araçlarımız ile gezici ilaçlama yönteminin yanı sıra, elle kullanılan makinelerle de belirli periyotlar halinde farklı bölgelere ilaçlama yapacağız" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.