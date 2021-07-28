Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi

Karabük'te sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi.
Karabük'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları bunaltırken, vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar deniyor. Sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karabük Kent Meydan'ında bulunan süs havuzuna girerek serinledi. 3436 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarından bunalan çocuklar süs havuzunun keyfini çıkardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.