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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ihlamur Terasın ödülünü Başkan Çaylı aldı

İHA

Ihlamur Terasın ödülünü Başkan Çaylı aldı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve arkadaşlarının ilçeye kazandırdıkları devasa turizm tesisi Ihlamur Teras, fark edilmeye devam ediliyor.
Batı Karadeniz’in en büyük tesisi olan ve 70 dönümlük bir alan üzerine kurulu olan Ihlamur Teras, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri’nin “Best EcoFoundation” kategorisindeki ödüle layık bulundu.
100’e yakın ülkeden 1000’e yakın aday içerisinden, Dünya genelindeki en iyi Eko dostu oylarla Ekoturizm ödülüne layık görülen Ihlamur Teras Tesislerinin bu ödüle layık görülmesi memnunlukla karşılanmıştı.
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 19.00’da, Tokat İli Dedeman Otelde düzenlenen ödül törenine katılan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “ Muhteşem tesisimizi ödüle layık gören Uluslararası Ekoturizm Derneği’ne teşekkür ediyorum “ dedi.
Amerika’da 1990 yılında kurulan, 206 ülkede üyesi olan, 55 ayrı destinasyonda temsilci başkanı bulunan, Dünya’nın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilen ödül töreninde, 30’a yakın Büyükelçi, çok sayıda Ekoturizm profesyonelleri, yurt içi ve yurt dışı medya mensupları, Dünya’ca ünlü sosyal medya fenomenler ve özel davetliler hazır bulundu.
Ihlamur Terasın, sürdürülebilir turizmin yaygınlaştırılması adına Ekoturizm ödülüne layık görüldüğü açıklandı ve ödülü Ihlamur Teras Şirketi adına Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı aldı.

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