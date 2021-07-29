Karabük heyetinden Varank ve Karaismailoğlu’na ziyaret

Karabük heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir'i ziyaret etti.
Vali Fuat Gürel beraberinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Bakanlıkları ilgilendiren ve Karabük'te devam eden yatırımların konuşulduğu ziyaretlerde, yeni projeler değerlendirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.