TUTAP’tan TSO Meclis Başkanı Ünal’a Turizm Elçisi Beratı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal’a Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) tarafından Türkiye Turizm Elçisi Beratı verildi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, TUTAP Karabük İl Temsilcisi Kemer Demir ile birlikte Türkiye’nin tanıtımına yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atan TUTAP’ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ünal’a Türkiye Tanıtma Platformu Genel Başkanı Fikret Yıldız tarafından Türkiye Turizm Elçisi Beratı takdim edilirken, Karabük İl Temsilcisi Kerem Demir ise TUTAP Yönetim Kurulu Tarafından bu yılın en başarılı il temsilcisi ödülüne layık görüldü.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız; “TUTAP’ın hem yurt içinde hem yurt dışında pek çok temsilcilikleri faaliyet göstermektedir. Bu temsilciler ülkemizin gelişmesi adına çalışmalar sürdürmektedir. Karabük İl Temsilcisi Kerem Demir bey son zamanlarda gösterdiği başarılı, özverili çalışmaları, şehrinin tanıtımına verdiği önem sayesinde bu ödülü almaya hak kazanmıştır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. TUTAP olarak başarılı temsilcilerimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kendisine ziyaret esnasında eşlik eden Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal Bey’e de iadei ziyaret gerçekleştirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizi tanıtmak bir sevdadır bir aşktır” ifadelerini kullandı.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ziyarette yaptığı konuşmada, “TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız bey geçen hafta yönetim kurulu üyeleri ile birlikte firmamızı ziyarette bulunmuşlardı. Ziyaret esnasında turizm, kalkınma ve ülkemizin gelişmesi hakkında istişarelerde bulunmuştuk. Bugünde TUTAP Genel Merkezine gelerek TUTAP Genel Başkanı ve Yönetim Kurulunu iadei ziyarette bulunduk. Bizleri misafir ettikleri için Fikret bey başta olmak üzere tüm TUTAP ailesine teşekkür ederim. Turizm adına hizmet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktayım. Ülkemizin gelişmesi ve tanıtılması adına TUTAP’la pek çok ortak projelerde çalışacak olmaktan mutluluk duyacağım. Hepimizin ortak noktası Türkiye’mizin daha çok gelişmesi ve daha çok tanıtılması. Çalışkanlığı ile tanınan Kerem Demir beyin aldığı ödülü tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

TUTAP Karabük İl Temsilcisi Kerem Demir ise şu ifadelere yer verdi: “Amacımız Safranbolu’muzu Karabük’ümüzü Türkiye’mizi turizmde hedeflediği noktalara taşımak bu bağlamda başkanımızla birlikte güç birliği içinde çalışıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören TUTAP Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza da çok teşekkür ediyorum.”

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