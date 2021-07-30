Karabük’te 149 kök kenevir ele geçirildi Kenevir yetiştirmek için güneş enerji paneli ve havalandırma sistemi kullandı

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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 149 kök kenevir ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kök kenevir yetiştirildiğine dair aldığı istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde merkeze bağlı Kadıköy Köyü’nde icra edilen faaliyette 34 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, M.Y. ve N.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi’nde L.D isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 115 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 104 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin kenevirlerin ele geçirildiği çatı katında kenevir yetiştirmek amacıyla kullanılan güneş enerji panalleri ve havalandırma sistemlerine de el koyduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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