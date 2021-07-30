Bakan Dönmez'den KARDEMİR'e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını A.Ş (KARDEMİR) ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı ziyarette, Bakan Dönmez’e şirket hakkında detaylı bilgi verildi. Şirketin ülke ve kent ekonomisindeki önemine değinen Bakan Dönmez, Şeref Defterine, "Üreten Türkiye’nin sembol merkezlerinden KARDEMİR'in Yönetim Kurulu ve çalışanlarını ülkemize kazandırdıkları yeri doldurulamaz artı değerden ötürü tebrik ediyorum. Yüksek teknolojiden enerjiye, ulaştırmadan madenciliğe kadar birçok sektörün altyapısı için vazgeçilmez olan demir ve çelik üretimimiz yükselerek devam edecek. Türkiye’nin kaynaklarını uç ürüne yüksek katma değere dönüştürme kararlığımızı sürdüreceğiz. Karabük ve KARDEMİR ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde hayati roller üstlenmeye devam edecek" diye yazdı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın, şirketin sembolü "İlk Türk Demiri" plaketini Dönmez'e takdiminin ardından saha turuna geçildi. Demir ve çelik üretim sürecini yakından inceleyen Dönmez, en önemli yatırımlardan Ray Profil Haddehanesi ve Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi hakkında detaylı bilgi aldı.

Karabük il protokolünün ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette, kent hayatı ve ekonomisi hakkında görüş ve talepler de iletildi.

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