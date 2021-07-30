Başkan Köse Şahbay Deresi'nde incelemelerde bulundu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan ve kısa sürede sonlandırılma aşamasına gelen Şahbay Deresi yol genişletme çalışmasını yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Köse, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

Yaklaşık 40 yıldır mevcut yol ile ilgili bir çalışma yapılmadığını, kendilerine bu yolun yapılmasının mümkün olmadığının iletildiğini ifade eden mahalle sakinleri, “Sayın Başkanımız ve onun nezdinde tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bizim için büyük bir sorunu çözüme ulaştırdı” diyerek görüşlerini dile getirdiler.

Kendisine gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eden Belediye Başkanı Elif Köse ise, “Belediyenin görevi olayı ötelemek değil, tam tersine kısa sürede halkın menfaatine çözüme ulaştırmaktır” dedi.

Bu kadar kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen yol ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'ne teşekkür eden Başkan Köse, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Amacımız her kesi kucaklayarak, çok daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak” diye konuştu.

Şehircilik anlayışının günü kurtarmak değil, projelerin geleceği düşünerek hayata geçirilmesi olduğunu kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm ekipleri ile birlikte çalışmalarını uzun soluklu, ileriye dönük bir şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.