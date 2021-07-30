KBÜ’ye “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasında iki ödül

Bir holdingin üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak amacıyla 2015’ten bu yana düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasında Karabük Üniversitesi öğrencileri 2 ödül kazandı.

“Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinarı kapsamında gerçekleşen törende 10 farklı kategoride proje ödüle layık görüldü.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşam sürmesi vizyonuyla bu yıl “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasının 7’ncisini düzenledi. Geleceğin mimar, mühendis ve şehir planlamacısı adaylarının katılımıyla gerçekleşen yarışmanın konsepti “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” olarak belirlendi. Türkiye genelindeki 60’tan fazla üniversiteden 649 öğrencinin katıldığı yarışmada 10 kategoride ödül verildi.

Yüzlerce öğrencinin, 350 proje ekibiyle katıldığı yarışmada, doğal kaynakların verimli kullanılması, çevreye saygılı ve sürdürülebilir olması, sosyal girişimciliği öne çıkarması kriterlerine göre değerlendirilen projeler arasından ön eleme sonucu 32 proje finale kaldı ve 10 proje ödül almaya layık görüldü. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından sunulan iki proje ödül kazandı.

Mansiyon Ödülü’nu Büşra Tutal, “Green Water/Blue Voronoı” isimli projesi ile alırken, Yenilikçi Fikir ve Detay Çözümü Ödülü’nü Furkan Kaplan, Muhammed Kır, Musab Oğuz, Mahmuthan Öksüz, “Özgür Pranga” isimli proje ile aldı.

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