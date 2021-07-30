“Delete Dijital Bullying” gençleri Başkan Köse’yi ziyaret etti

Erasmus + KA1 programı ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Gençlik Çalışanları Hareketliliği projesi kapsamında, 6 ülkeden 25 katılımcı ile gerçekleşen etkinlikteki gençler Belediye Başkanı Elif Köse ile buluştu.

Projenin Yasal Temsilcisi Caner Besimoğlu, gelen misafirlerin Safranbolu’ya hayran kaldıklarını ifade etti.

Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Ürdün, Arnavutluk ve Litvanya gençlerinin bir araya geldiği organizasyon ile ilgili bilgi veren Proje Yasal Temsilcisi Caner Besimoğlu; Siber zorbalıkla mücadele için Avrupa düzeyinde gençlik alanında yeni bir işbirliği başlatmak, gençleri siber zorbalıktan korumak için yeni eğitim yöntemleri ve içerikleri oluşturmak ve bunları yaygınlaştırmak, farklı kültürler hakkında farkındalık ve bilgi birikimini artırmak, (varsa) önyargıları kırmak için zemin oluşturmak ve çok kültürlü bir ortamda çalışmak gibi amaçları olduğunu ifade ederken, misafirlerin Safranbolu’ya hayran kaldıklarını söyledi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Elif Köse ise, "Çeşitli ülkelerin gençlerinin bir araya getirilerek böylesi önemli bir konuda farkındalık oluşturması, hem örnek bir davranış hem de mutluluk verici bir proje. İlçemizi beğenmeleri, ülkelerine döndüklerinde şehrimizi anlatacaklarını ifade etmeleri de bir o kadar anlamlı." diye konuştu.

İlçemizde kaldıkları süre zarfında kendilerine yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Başkan Köse, “Projeyi gerçekleştiren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından misafir gençlere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından Safranbolu’ya özgü çeşitli hediyeler verildi.

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