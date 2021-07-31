Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden 5 bin fidan

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle 5 bin fidan bağışı yapılırken, herkesiin kampanyaya destek vermesi istendi.

DATÜB Genel Merkez tarafından yapılan açıklamada, DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov'un talimatıyla Türkiye genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için 5 bin fidan bağışında bulundukları belirtildi.

DATÜB Genel Merkezinin fidan bağışı için çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, "Vatan özlemini en derin şekilde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak, dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak da, anavatanımız Türkiye'de meydana gelen yangınlarda hepimizin ciğerimiz yandı. Fakat milletçe, devletçe her zaman olduğu gibi yine el ele vererek yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu cennet vatana nefes olmak için 'birlik olma vakti' diyoruz ve orman yangınlarının izlerini kısa sürede silebilmek için düzenlenecek kampanyaya DATÜB olarak 5 bin fidan bağışlıyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.