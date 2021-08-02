Ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldular

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ters dönen otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesinde meydana geldi. Salih Işık (30) idaresindeki 78 BS 838 plakalı otomobil, Volkan Feyzioğlu (45) yönetimindeki 78 AAS 495 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle Işık yönetimindeki otomobil ters döndü. Sürücü Işık ve yanında bulunan Tuğçe Işık (27) ve Yağız Efe Işık (4) kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile devrilen araçtan çıkan Işık ailesinin tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta tamamlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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