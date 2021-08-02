Karabük’te sıcak asfalt hedefi 100 kilometre

Karabük İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen sözlerine, 3 ilde 7 noktada devam eden orman yangınları ile ilgili başladı.

Sözen yangınlarla ilgili, “Bu orman yangınlarını çıkaran terör örgütlerini il genel meclis adına esefle ve şiddetle kınıyorum. Orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pandeminin getirdiği şartlarla kırsalda yaşayan nüfusun yaklaşık 34 katına hizmet verdiklerini belirten Sözen, “Hizmet vermeye çalıştık. Bu da bizim İl genel Meclisi üyeleri olarak ilçelerimizde, il sınırlarımızda vermiş olduğumuz büyük bir sınavdı. Buna ne kadar hazırlıklı olduğumuzu test etmiş olduk. Daha önceden aldığımız tedbirlerle de ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde sıkıntı yaşamadan hizmet verdik” dedi.

Başkan Sözen, “Geçen ayki Meclis açılış toplantımızda ifade etmiş olduğum Köydes ödeneklerinin kesinleşmesi ile beraber ilçelerden gelen programların 30 kilometre asfalt yapım ile alakalı olduğunu beyan etmiştim. Yalnız burada bir hususa dikkat çekmiştim. Valimizin, milletvekillerimizin ve bizim çabalarımızla bu 30 kilometrelik asfaltı ilimiz genelinde tüm ilçelerde bu oranların yükselebileceğini beyan etmiştim. Bu çalışmalar bugün itibariyle sonuç verdi. İl bazında yapacak olduğumuz asfaltın miktarı 97.2 kilometreye çıkmış bulunmaktadır. 100 kilometrelik hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

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