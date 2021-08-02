Hafriyat yığınına çarpan sürücü ağır yaralandı

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Karabük’te kontrolden çıkarak hafriyat yığınına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Beşbinevler Kapullu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. M.S. sevk ve idaresindeki 78 AAS 280 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak hafriyat yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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