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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

İHA

Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin jüri üyeleri belli oldu.
Safranbolu Belediyesi, 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde görev alacak jüri üyelerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklanan jüri üyeleri şu şekilde:
“Belgesel yarışması ön jüri: Jüri başkanı akademisyenyönetmen Mehmet Köprü, jüri üyeleri akademisyen Hasan Hüseyin Toydemir, yönetmen Leyla Nevruzi, yönetmen Selin Aktaş, yönetmen Tufan Şimşekcan, akademisyenyönetmen Özge Deniz Özker.
Belgesel yarışması serbest kategori: Jüri başkanı yönetmen Kurtuluş Özgen, jüri üyeleri ressam Su Yücel ve akademisyenyönetmen Hasan Basri Özdemir.
Belgesel yarışması amatör kategori: Jüri başkanı akademisyen Vedat Çakır, jüri üyeleri yönetmen Meliha Elif Demoğlu, görüntü yönetmenisinema arşivcisi Hayri Çölaşan.
Belgesel film yapım destek yarışması: Jüri başkanı akademisyen Hasan Akbulut, jüri üyeleri akademisyen Bedirhan Karakulluk, yönetmen Süleyman Civliz ve araştırmacıyazartarihçi Aytekin Aytekin.
Fotoğraf yarışması: Jüri başkanı akademisyenfotoğraf sanatçısı Ata Yakup Kaptan, jüri üyeleri fotoğraf ve videograf sanatçısı Hasan İlkay Özduman, foto muhabiri İsa Terli ve fotoğrafçıfotoğraf eğitmeni Muammer Yanmaz."

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