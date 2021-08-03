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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en değerli ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor

İHA

Türkiye'nin en değerli ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor

Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ve en değerli blok ormanlarının yer aldığı Karabük'te Polis ve Jandarma ekipleri yangınlara karşı denetimlerini artırdı.
Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa’nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına girişçıkışların son günlerde artan orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı.
Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile doğa severlerin de büyük ilgisini çeken Karabük ormanlarına mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle girişçıkışlar 1 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklanmıştı. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran blok ormanlarla ilgili Karabük Valiliğince yapılan açıklamada, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınını önlemek amacıyla, orman yangınlarının artması söz konusu olacağından, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına giriş çıkışlar 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandı. Giriş çıkış yasağının uygulaması ve kontrolünün, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlükleri ekiplerince sorumluluk alanlarında denetimler hem havadan hem de yaya olarak sıkı denetim altında. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda denetim yapan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor. Öte yandan yasaklı orman bölgesine gizlice girmek isteyenlerin tespiti için drone ile havadan da görüntüleme yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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