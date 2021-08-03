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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karabük’te 26054 m2 alana inşa edilmiş, 476 odalı ve 1004 kişi kapasiteli yurt binasını satışa sundu.

TOKİ'nin satışa sunduğu yurt binasına yüzde 10 peşinat ve 96 ay vade ile hemen teslim şeklinde sahip olunabilecek. Satışa çıkarılacak yurt binası TOKİ Başkanlığı’nca taşınmazın plan tadilatı yapılarak özel sağlık tesis alanına dönüştürülebileceği de kaydedildi.

TOKİ’den yapılan açıklamada, ayrıca, “Satışa sunulacak yurt binasının açık artırma usulü ile 13 Ağustos 2021 Cuma Saat:11.00’de Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu Merkez ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, Halkalı / İstanbul’da gerçekleşecek. Satışa ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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