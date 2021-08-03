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KARDEMİR'de 2020 yılında 381 ton hammadde geri dönüştürüldü KARDEMİR’de 2020 yılında 838 ton katı atığın yüzde 99.9’u geri dönüştürüldü

İHA

KARDEMİR'de 2020 yılında 381 ton hammadde geri dönüştürüldü KARDEMİR’de 2020 yılında 838 ton katı atığın yüzde 99.9’u geri dönüştürüldü

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), tarafından yayınlanan sürdürülebilirlik raporunda, 2020 yılında şirket operasyonları dahilinde toplam 838 bin ton katı atık oluşturulduğu, bu atıkların yüzde 99,9’unun geri dönüşüm ya da yeniden kullanımla üretim süreçlerine döndürüldüğü belirtildi.
Milli ve yerli üretim enerjiyle milli ekonomiye katkı sağlayan KARDEMİR’de ana faaliyet alanlarında ve diğer konulardaki gelişmeleri içeren 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınlandı.
Çevre ve iklim konusunda sahip olduğu sorumluluğun bilinciyle hareket eden fabrikanın raporunda “Faaliyetleri geniş bir endüstriyel ekosistemde yansıma bulan Kardemir, sağlıklı çevre, verimli üretim ilkesini benimseyerek çevre ve iklim üzerindeki etkilerimizi azaltmayı hedeflemektedir. Çalışmalarıyla faaliyet gösterdiği sektör için sorumlu çevre yönetiminin güçlü bir örneğini sunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘381 ton hammadde geri dönüştürüldü’
Kaynakları verimli kullanarak minimum atık oluşturmak ve oluşan atığın ise etkin yönetimini sağlamanın çevre ve insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığının belirtildiği açıklamada, “Kardemir operasyonlarında oluşan atıklar niteliklerine göre ve yasal düzenlemelerin gereklilikleri doğrultusunda yönetilmektedir. Kardemir faaliyetlerinin çeşitli süreçlerinde oluşan atıklar şirket içinde veya şirket dışında yeniden kullanım olanağı olup olmaması durumuna göre değerlendirilerek ayrılır. Yeniden kullanılması mümkün olan atıklar süreç çıktıları kullanım alanına yönlendirilir. Geri kazanılamayan atıklar ise kaynağında ayrıştırılarak türüne uygun olarak geri dönüştürülür. Yalnızca, geri dönüşüme elverişli olmayan atıklar deşarj ve bertaraf edilir. Deşarj ve bertaraf süreçleri yasalarda düzenlenen teknik ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilir. 2020 yılında Kardemir üretim faaliyetlerinde 4 milyon ton cevher, 1,9 milyon ton kömür kullanılmıştır. Kullanılan 381 bin ton hammadde ise geri dönüştürülmüştür” denildi.

‘838 ton katı atık oluştu’
KARDEMİR’in atık yönetiminde öncelikle atığın oluşmasının önüne geçmeyi amaçladığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise oluşan atığın kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılmasını, geri kazanılamayan atıkların ise yasal düzenlemelere uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlar. 2020 yılında Kardemir operasyonları dahilinde toplam 838 bin ton katı atık oluşmuştur. Oluşan atığın yüzde 99,9’u geri dönüşüm ya da yeniden kullanımla üretim süreçlerine döndürülmüştür. Döngüsel ekonomi, tüm sektörler için önemli olmakla birlikte demir çelik üretiminde yüksek bir potansiyeli olması sebebiyle daha geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Şirketimiz de faaliyet gösterdiği sektör gereği döngüsel ekonomi uygulamalarından etkin bir şekilde faydalanmaktadır. Bu uygulamaların bir bölümü, farklı endüstrilerin atıklarından elde edilen hammaddelerin Kardemir üretim süreçlerinde girdi olarak kullanılması, bir bölümünü de Kardemir süreçlerinden çıkan atıkların doğrudan ya da işlenerek farklı endüstrilere girdi malzeme olarak sunulmasıdır.”
KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ise konuyla ilgili "Sürdürülebilir kalkınma konusunda öne çıkan üretim modellerinden biri olan döngüsel ekonomi uygulamaları, faaliyet gösterdiğimiz sektör için kritik önem taşımaktadır. Geri kazanımının görece kolay olması, demir çelik ürünlerine yüksek bir döngüsel ekonomi potansiyeli kazandırmaktadır. Atık yönetiminin ve döngüsel ekonomi uygulamalarının güçlendirilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre ve insan sağlığının korunması yaşamsal önemde olup, mevcut ve gelecek kuşaklara daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı sağlanmasında temel faktördür. Kardemir olarak, döngüsel ekonomiye katkı sağlama amacımız çerçevesinde, faaliyetlerimizin çeşitli süreçlerinde oluşan atıkları yeniden kullanıyor, yeniden kullanımı mümkün olmayan atıkları ise geri dönüştürüyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında, üretim faaliyetlerinde kullandığımız 380 bin tonun üzerinde hammaddeyi geri dönüştürdük" açıklamalarında bulundu.

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