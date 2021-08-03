KARDEMİR 2020 yılında 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında A.Ş. (KARDEMİR) 2020 yılı içerisinde 6.6 milyon TL ArGe harcaması yapıldı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılında şirket bünyesinde gerçekleştirilen ArGe faaliyetlerinin kurumsal politika ve stratejiler doğrultusunda, daha sistematik ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmesi amacıyla ARGE Merkezi kurulmuştu. Fabrikanın yayınladığı 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunda ArGe merkezinin 2020 yılı içerisinde 91 yeni ürün geliştirdiği açıklandı.

Dönem içerisinde ArGe çalışmaları için 6.6. milyon TL harcama yaptıklarını belirten Genel Müdür Necdet Utkanlar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında tescil edilen ArGe Merkezimiz, çalışmalarını katma değeri yüksek otomotiv, savunma, demiryolu, imalat sanayilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak yürütmeye devam etti. Bu kapsamda, ArGe Merkezi olarak tescil edildiğimiz Ekim 2019Aralık 2019 döneminde toplam 10 adet yeni ürün devreye alınırken, 2020 yılında bu sayıyı 91’e ulaştırdık. Dönem içerisinde 6.6 milyon TL ArGe harcaması gerçekleştirdik” dedi.

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