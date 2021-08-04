Safranbolu’da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Hava sıcaklıklarının artması ile Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Amirliği ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Safranbolu’da Cemal Caymaz, Babasultan, İsmetpaşa, Musalla, Camıkebir, Çeşme, İzzetpaşa, Çavuş, Kirkille ve Toki, Akçasu ile Karaali bölgeleri ilaçlandı.

Yapılan açıklamada, belirli periyotlar halinde ilaçlamanın devam edeceği ve planlamaya göre çalışmaların Emek, Atatürk, Yenimahalle, Cemal Caymaz ve Bağlarbaşı Mahallelerinde süreceği, ardından Barış, Memurevleri, Aşağıtokatlı ve Esentepe Mahallelerinin de ilaçlanacağı bildirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde özellikle akşam saatlerinde mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ilçe sınırları içerisindeki parklar, yeşil alanlar, sulama kanalları, fosseptik çukurları ve atık suların deşarj noktaları ilaçlanmıştı. Bununla birlikte vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da çalışmalarımız sürecek.”

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