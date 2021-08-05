Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü bazı evlerde karantina kararı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde birden fazla pozitif vakaların görüldüğü bazı evlerde karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi ve Osmanlar köyünde bazı evlerde Covid19 pozitif vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı.

Alınan kararda, "Vakaların çok sayıda temaslarının bulunması nedeniyle 04.08.2021 tarihi saat 00.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina uygulanmasına, Acil sağlık sebepleri dışında giriş çıkışlara müsaade edilmemesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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