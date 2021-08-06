Karabük’te aynı alanda 2 orman yangını çıktı Ekipler yangına müdahale ediyor

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Karabük'te önceki gün yangın çıkan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelin de yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir mücadele veriyor.

Öte yandan, önceki gün aynı bölgede çıkan yangında ise 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

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