Karabük´te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (2)

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ALEVLER BÜYÜDÜ, TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Karabük´ün Ödemiş köyünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü´nden takviye ekipler sevk edildi. Karabük Valisi Fuat Gürel de bölgeye gelip, çalışmaları takip ederek, ekipleri yönlendirdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-08-06 17:31:07



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