Karabük´te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (3)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



RÜZGAR KESİLDİ, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabük´ün Ödemiş Köyü´nde ormanlık alandaki yangın devam ediyor. İtfaiye, orman işletme, İl Özel İdare, tanker ve iş makinaleriyle yangına müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar ve firmalara ait iş makinaları da destek veriyor. Rüzgarın azalması yangının hızını keserken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Yangının yerleşim yerini tehdit etmediği belirtildi. Ayhan ACAR-Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Ayhan ACAR-Yasin ALDEMİR

2021-08-06 20:48:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.