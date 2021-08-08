Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi

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Isparta'da meydana gelen orman yangınına müdahale için Karabük'ten bölgeye giden bir görevlinin, yangından etkilenen kuşa su içirmesi duygulandırdı.

Karabük'te görevli orman işçisi Atakan Ören isimli genç, Ege ve Akdeniz'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye hareket etti. Mersin'deki yangınlara müdahale edilmesinin ardından mesai arkadaşlarıyla birlikte Isparta'ya hareket eden Ören, istirahat halindeyken yangından etkilenen bir kuş gördü. Bitkin düşen kuşu hortumun üzerine koyan genç adam, pet şişenin kapağına koyduğu suyu kuşa içirdi. Kuşun ise yavaş hareketlerle kapaktan su içtiği görülüyor.

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