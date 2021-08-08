Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi Yatağa mahkum olan Kıbrıs gazisini gözyaşlarına boğan mezar ziyareti 67 yaşındaki gazinin isteğine devlet eli

Karabük’ün Yenice ilçesinde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa mahkum olan Kıbrıs gazisi Muzaffer İkizoğlu’nun (67) 4 yıllık isteğini Kaymakam Yasin Erdem gerçekleştirdi.
İlçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muzaffer İkizoğlu, 16 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle felç oldu. Bir süre sonra yatağa mahkum kalan gazi İkizoğlu, 4 yıldır anne ve babasının mezarını ziyaret edememesinden dolayı büyük üzüntü yaşamaya başladı.
İlçe Kaymakamı Yasin Erdem sıklıkla gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinden birini Muzaffer amcanın evine yaptı. Konuşmakta zorluk çeken İkizoğlu, Kaymakam Erdem’den uzun yıllardır ziyaret edemediği anne ve babasının mezarına gitmek istediğini söyledi.
Havaların ısınması ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kaymakam Erdem, Kıbrıs gazisinin isteğini gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve 112 Acil Servis personelinin yardımıyla evinden alınan İkizoğlu, ambulansla aile mezarlığına götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.