Karabük’te ekin tarlasında yangın

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın sonucunda 4 dekar alan zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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