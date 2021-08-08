Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Karabük’ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, YeniceZonguldak karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Sebahattin Alagöz (41) idaresindeki 67 AT 351 plakalı hafif ticari araç, Zonguldak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan eşi Birsen (39), çocukları Sercan (19) ve Seda Alagöz (21) ile Birgül Bayraktaroğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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