Safranbolu’da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada; kanalizasyon ve su hattı yenileme, altyapı gibi çalışmaların yanı sıra Yazıköy Çay Mahallesi’nde de çalışmaların devam ettiği söylendi.

Safranbolu Belediyesi olarak hedeflerinin ilçeyi çok daha temiz suya, bununla birlikte çok daha güzel bir alt yapıya kavuşturmak olduğunu kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Vatandaşlardan gelen talepler ve çalışma programı kapsamında mevcut aksaklıklar derhal gideriliyor. Olası arızalar karşısında ise ekiplerimiz görevleri başındalar. Safranbolu halkının en iyi hizmeti, en kaliteli şekilde almasını sağlamak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.