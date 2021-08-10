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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Köse gençlerle bir araya gelecek

İHA

Başkan Köse gençlerle bir araya gelecek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde gençlerle buluşacak.
Başkan Köse, buluşmanın; her yıl yaşanan ancak özellikle içerisinde bulunduğumuz yıl felakete dönüşen orman yangınlarına alınabilecek tedbirlere dikkat çekmek amacı ile organize edildiğini söyledi.
Gençlerle 12 Ağustos Perşembe günü saat 15.30’da Safranbolu Kent Meydanı'nda bir araya gelerek, otobüslerle Kent Ormanı'na hareket edeceklerini belirten Başkan Köse, “Burada yangına tedbire farkındalık oluşturmak için ormandaki çöpleri toplayacağız. Ardından gençlerimizle oturup, sohbet ederek, fikir alış verişinde bulunacağız ve bizlerden beklentilerini soracağız" dedi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm gençleri etkinliğe davet etti.

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