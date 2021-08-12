Karabük-Yenice karayolu yeniden ulaşıma açıldı

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KarabükYenice karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.

Dün akşam saatlerinde KarabükYenice karayolunun etkili olan yağışlar sonrası gelen heyelan sonucu kaya parçalarının yola düşmesi üzerine, karayolunun büyük bölümü ulaşıma kapanmıştı.

Kaya parçalarının tehlike oluşturduğu Suçatı Tüneli mevkiinde jandarma trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından sabah saatlerinde yol ulaşıma yeniden açıldı.

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