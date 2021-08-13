Karabük Belediyesi'nden Kumluca ve Bozkurt’a araç ve ekip desteği

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Karabük Belediyesi, şiddetli yağış sonrasında sele teslim olan Bartın Kumluca ve Kastamonu Bozkurt’a yardım için araç ve ekip gönderdi.

Bölgeye ulaşan Karabük belediyesi ekibi, 2 hafriyat kamyonu, 4 su tankeri, 1 kepçe ve 1 greyder ile çalışmalara katılarak destek verdi.

Bartın’ın Kumluca ilçesi ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar devam ediyor.

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