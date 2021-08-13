Karabük’te oyun parkında çökme meydana geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te oyun parkında çökme meydana geldi

İHA

Karabük’te oyun parkında çökme meydana geldi

Karabük’te etkili olan sağanak yağışın ardından oyun parkında meydana gelen heyelan sonucu çökme oluştu.
Olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 40 No’lu Sokak üzerinde bulunan oyun parkında meydana geldi. Kentte etkili olan yağışın ardından oyun parkının bulunduğu alanda heyelan sonucu çökme oluştu. Yaklaşık 1 metre çöküntülerin bulunduğu alanda derin çatlaklıkların da bulunduğu görüldü.
Öte yandan basketbol oyun alanında da sağanak yağış nedeniyle su birikintisi meydana geldi.
Sık sık dinlenmek için parka geldiğini söyleyen KBÜ’nün Çadlı Öğrencisi Yusuf Hamid Abida, “Burası çok güzel bir parktı. 12 gün önce yağmurdan sonra çökmüş. Çok kötü hissettim. İnşallah belediye tarafından yapılacaktır. Böyle kalmayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu Belediyesi ekipleri görev başında
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi ekipleri görev başında
Karabük Belediyesi'nden Kumluca ve Bozkurt’a araç ve ekip desteği
YEREL HABERLER Karabük Belediyesi'nden Kumluca ve Bozkurt’a araç ve ...
Safranbolu Belediyesi’nden gençlere destek
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi’nden gençlere destek
Karabük’te tarihi eser olduğu değerlendirilen resim ele geçirildi
YEREL HABERLER Karabük’te tarihi eser olduğu değerlendirilen resim ...
Karabük’te sağanak sonrası yollar göle döndü
YEREL HABERLER Karabük’te sağanak sonrası yollar göle döndü
MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Karabük’te
YEREL HABERLER MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye ...
Karabük-Yenice karayolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Karabük-Yenice karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Dev kayalar yola düştü, ilçe yolu ulaşıma kapandı 
YEREL HABERLER Dev kayalar yola düştü, ilçe yolu ulaşıma kapandı 
Karabük-Yenice karayolunda heyelan, ulaşım çift taraflı kapandı Kaya parçaları karayolunu kapattı, tehlike sürüyor
YEREL HABERLER Karabük-Yenice karayolunda heyelan, ulaşım çift ...
Telefonuna ulaşamadığı eşinin sele kapıldığını düşündü Yaşlı kadını, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve jandarma sakinleştirmeye çalıştı AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal: “Devletimiz hızlı bir şekilde bu yaraları saracaktır”
YEREL HABERLER Telefonuna ulaşamadığı eşinin sele kapıldığını ...
Safranbolu'da tüm ekipler teyakkuzda
YEREL HABERLER Safranbolu'da tüm ekipler teyakkuzda
Karabük'te köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Karabük'te köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı
Sağanak sonrası dereler taştı, dükkanlar tehlikeyle karşı karşıya kaldı Karabük’te sağanak yağış sonrası taşan dereler korkuttu
YEREL HABERLER Sağanak sonrası dereler taştı, dükkanlar tehlikeyle ...
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi camlardan çıkarak kurtuldu Kapanan Bartın-Karabük yolunda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi camlardan ...
Sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşarken onlar keyif yaptı Karabük’te sağanak sonrası evleri su bastı, yollar kapandı Karabük’te metrekareye toplamda 65 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşarken onlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.