Safranbolu Belediyesi’nden afet bölgelerine destek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile bölgede meydana gelen sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlar için “Safranbolu Yardım İçin El Elele” kampanyası başlatıldı.

Afetlerin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine yapılacak olan yardımlarla ilgili Başkan Köse açıklamada bulundu.

Herkesi derinden yaralayan büyük bir felaket yaşandığını belirten Başkan Köse, “Kastamonu, Bartın, Sinop gibi illerimiz ve bağlı ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından, Safranbolu olarak elimizden geleni yapmak bizim için görev oldu. Belediyemiz tarafından başlatılan kampanyaya tüm hemşerilerimizin her zaman olduğu gibi bu gün de destek vereceğinden şüphem yok” dedi.

Köse, ayrıca sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, felakette zarar gören insanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afetzedelere el uzatmak isteyen hayırseverlerin, acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlenen; konserve, paketli gıda, su, içecek, bebek bezi, mama, devam sütü, kıyafet, battaniye, pike, hijyenik ped, hasta bezi, kişisel temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, pil, taşınabilir şarj cihazı, yağmurluk ve çizme ürünlerini; 14 Ağustos Cumartesi (yarın) günü saat 17.30’a kadar Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı'na gelerek ya da 0 370 725 52 77 numaralı hatta ulaşarak bağış yapabilecekleri duyuruldu.

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