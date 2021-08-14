Kıbrıs gazisi Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmet Topçu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kıbrıs Gazisi İsmet Topçu(68) mide kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Topçu’nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Cevizlidere Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine gazinin yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topçu’nun naaşı Beşbinevler Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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