Uygulamada tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük’e geldi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Sezgin Solak (32) uygulama üzerinden tanıştığı Endonezyalı Kartini ile dünyaevine girdi. Eşi Solak için 10 bin 112 kilometre uzaklıktaki ülkesini bırakan Kartini Türk kültürüne ayak uydurmaya çalışıyor.
Safranbolu ilçesinde bulunan bir otelin restoranın da çalışan 32 yaşındaki Sezgin Solak, uygulama üzerinden Endonezyalı Kartini ile tanıştı. 1.5 yıl boyunca görüntülü konuştuktan sonra birbirini tanıyan çift evlilik kararı aldı. Ailelerinde tanışmasının ardından 2020’nin aralık ayında Türkiye’ye gelen Kartini ve Solak çifti geçtiğimiz Ocak ayında nikah kıydı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.