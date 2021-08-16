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Gezi sırasında önlerine düşen Ebabil kuşunu ekiplere teslim ettiler Karabük’te uçamayan Ebabil kuşu koruma altına alındı

İHA

Gezi sırasında önlerine düşen Ebabil kuşunu ekiplere teslim ettiler Karabük’te uçamayan Ebabil kuşu koruma altına alındı

Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonunu gezmeye gelen aile önlerin düşen ebabil kuşunu Doğa Koruma Milli Parklara teslim ederek koruma altına aldırdı.
Kuranı Kerim'de de Fil Suresi'nde geçtiği üzere kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehen'in filler ordusunu, gagasında taşıdığı taşlarla yenilgiye uğratan Ebabil kuşu Yenice ilçesinde görüldü. Kayseri’den Karabük’e ziyarete gelen Zeynep Erkin(19) ve ailesi Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonunu gezdikleri sırada önlerine Ebabil kuşu düştü. Birkaç sefer uçmasını sağlamaya çalışsalar sürekli yere düşen kuşu yanlarına alarak Karabük’e getiren Erkin ailesi Doğa Koruma Milli Parklara teslim edilmek üzere Orman İşletme Müdürlüğü’ne bıraktı.

Ekipler tarafından alınan Ebabil kuşu tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak
Dünya üzerinde kendine has özellikleri ile gizemini koruyan Ebabil kuşunu bulan 19 yaşındaki Zeynep Erkin, “Şeker Kanyonunu gezmeden dönerken önümüze kuş düştü. İnternetten bakıp ne kuşu olduğunu anlamaya çalıştık. Ebabilmiş. Birkaç kez uçurmaya çalıştık ama uçmadı. Bizde Doğa Koruma ve Milli Parklara vermek üzere yanımızda götürüyoruz” diye konuştu.
Daha önce Ebabil kuşunu fotoğraflarda gördüğünü ifade eden Erkin, “Canlı canlı daha güzelmiş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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