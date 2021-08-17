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Safranbolu'da Tarihi Çarşı'daki yangın korkuttu

İHA

Safranbolu'da Tarihi Çarşı'daki yangın korkuttu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi dükkanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Tarihi Çarşı bölgesindeki Karaali Mahallesi Demirciler Çarşı'nda ahşap dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, ahşap dükkanda kullanılmaz hale geldi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Tarihi Çarşı bölgemizin gözde alanlarından bir tanesi olan Demirciler Çarşısı'nda çıkan yangın bizleri çok üzdü. Tabi ki en büyük tesellimiz cana herhangi bir zarar gelmemesi ve yangının itfaiyemizin müdahalesi sonucu diğer yerlere sıçramadan söndürülmesidir. Dükkan sahibi vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyor, itfaiye personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

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