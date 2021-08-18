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Arsız tüp hırsızı aynı iş yerine ikinci kez gelince arkasına bakmadan kaçtı Karabük’te tüp hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Yakalanacağını anlayan hırsız olay yerinden böyle kaçtı

İHA

Arsız tüp hırsızı aynı iş yerine ikinci kez gelince arkasına bakmadan kaçtı Karabük’te tüp hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Yakalanacağını anlayan hırsız olay yerinden böyle kaçtı

Karabük’ Safranbolu ilçesinde piknik tüplerini çalan ve ertesi gün geldiği aynı iş yerindeki sanayi tüpünü otomobiline yüklemeye çalıştığı sırada fark edilip kovalanan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.
Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi’nde Mustafa Tutmaz isimli vatandaş iş yerindeki tüpleri başka bir dükkana taşımaya başladığı sırada bir şeyler almak için büfeye gitti. Tüplerin yanında kimsenin olmadığını fark eden bir kişi otomobiliyle yaklaşıp 3 piknik tüpünü otomobiline koyup kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda 1 tüpün araçtan yola düşerek yuvarlandığı görüldü.
İş yeri sahibi, yolda yuvarlanmış halde gördüğü tüpü görünce durumdan şüphelenip saydığı tüplerin eksik olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerasını izleyen Tutmaz, tüplerin çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

“Aynı iş yerine yine geldi”
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri plakasını tespit ettiği otomobilin ve hırsızın peşine düştü. Hırsız ertesi gün aynı iş yerine gelerek bu seferde sanayi tüpünü çalmaya çalıştı. O sırada olay yerinden geçmekte olan A.A isimli bir vatandaş tüpü aracına yüklemeye çalışan hırsızı fark etti. Panik yapan hırsız aracına binip kaçmaya çalışırken, iş yeri sahibi Tutmaz’ın komşusu aracın kapısını tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin çalışmalarının sonucunda hırsız yakalandı.
Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Mustafa Tutmaz, hırsızlığın yaşandığı anda büfede olduğunu belirterek, yerdeki küçük tüpü görünce durumdan şüphelendiğini söyledi.

“Nerede kırmızı kartal görsem tüplerimi çalacaklar diye şüpheleniyorum”
“Polis kameralardan şüphelileri tespit etti ki 2 saat öncesi yine çalmışlar” diyen Tutmaz “Kırmızı bir kartal bizim tüpleri almış. Ertesi günü yine aynı şahıs, yine aynı araç öğlen vakti yine tüp çalmaya gelmiş. Bu sefer sanayi tüpünü almaya gelince karşı komşum aracı yakalıyor ama kaçıyor. Öyle korktuk ki artık bedenimiz, tenimiz para etse bizi bile çalacaklar. Nerede bir kırımızı kartal görsem tüplerimi çalacaklar diye şüpheleniyorum. Psikolojim bozuldu” ifadelerini kullandı.

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