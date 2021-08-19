Karabük’te av sezonu 21 Ağustos Cumartesi günü başlıyor

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada 20212022 av sezonunun 21 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlayacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonunun, av döneminde geçerli olmak üzere ülkede kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirlediği ifade edildi.

Merkez Av Komisyonunun, avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü belirlediğinin yer aldığı açıklamada, “Buna göre avlanma tüm bölgelerimizde aynı gün 21 Ağustos 2021 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir” denildi.

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