Turistik ve tarihi yerler ‘Çikolata Müzesi’ ile ön plana çıkartılıyor Yapımında 5.5 ton çikolata harcandı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistik ve tarihi yerler ‘Çikolata Müzesi’ ile ön plana çıkartılıyor Yapımında 5.5 ton çikolata harcandı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

İHA

Turistik ve tarihi yerler ‘Çikolata Müzesi’ ile ön plana çıkartılıyor Yapımında 5.5 ton çikolata harcandı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2019 yılında açılan ‘Çikolata Müzesi’ ile kentin turistik ve tarihi yerleri ön plana çıkartılırken, ziyaretçilerde çikolata kültürünün oluşması amaçlanıyor.
UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesindeki han, hamam, konak ve cami gibi Osmanlı eserlerinin 1/10 ölçeğinde çikolatadan yapılan tarihi yapılar 2 yıldır Çikolata Müzesi’nde sergileniyor. 25 yıl gibi bir süre Belçika’da yaşadıktan sonra memleketi Safranbolu’ya dönen Mesut Kırımlı tarafından inşa edilen müze için 5.5 ton çikolata harcandı. Açıldığı günden beri ziyaretçilerin vazgeçilmezi olan müze ile turistik ve tarihi yerler ön plana çıkartılırken, ülkede çikolata kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu yıl içerisinde Bodrum ve Bursa’da da açılan şubeler ile müze turizm açısından da şehre değer katıyor.
Çikolata Müzesi ile ilgili bilgiler veren Muharrem Kaba, müze için yaklaşık 5.5 ton çikolata kullanıldığını belirterek, “Burada görmüş olduğunuz eserler kiremitten zemine kadar çikolata ile yapılmıştır. Bu ebatlarda dünyada ilk defa yapılan eserlerdir” dedi.

“Amaç, kakao yağının faydalarını anlatmak”
Açılan müzede Safranbolu’nun öne çıkan tarihi eserlerinin bulunduğunu ve bunların çikolatadan yapıldığını ifade eden Kaba, “Yine Bodrum’da 2021 yılı Şubat ayında müze açtık. Burada da Muğla’nın 13 tane ilçesini işledik. Haziran ayında da Bursa’da açtığımız müzede, şehrin öne çıkan tarihi eserlerini yaptık. Müzelerdeki asıl amaç, bölgenin turistik ve tarihi yerlerini ön plana çıkarmak. Daha önemlisi çikolatanın ham maddesi olan kakao yağının faydalarını anlatmak” diye konuştu.

“Vücudu destekleyen tek gıda”
Türkiye’de çikolata kültürünün olmadığını dile getiren Kaba, şunları söyledi: “Bu vesileyle çikolata kültürü oluşturmak istedik. Çünkü çikolatanın ham maddesi olan kakao yağı çok özel bir gıda. Doğada 37 derecede eriyen tek gıda aslında. Bizimde vücudumuz 37 dereceye sahip bir vücut. Yani gerçek çikolatayı tükettiğiniz zaman vücudunuza girer girmez eriyerek vücudu destekleyen tek gıda. Avrupa’da bu gıdadan ‘Tanrının lütfu’ diye bahsediyorlar. Hatta yapılan bir araştırmaya göre beyaz çikolata çocuklarda fiziksel gelişmeyi ve matematik zekayı etkiliyor. O maksatla müzemizi kurduk. Gelen misafirlerimize de bunu anlatıyoruz. Normal hayatta da çikolata tükettiklerinde dikkat edecekleri şeyleri anlatıyoruz ki sağlıklı bir vücuda sahip olsun.”
Çikolatadan yapılan eserleri gören ziyaretçilerin “Biz burayı görmemiştik”, “Buraya nasıl gidebiliriz” gibi tepkiler verdiklerini aktaran Kaba, müzelerin kurulduğu yerlere turizm açısında katma değer sağladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Karabük teşkilatından sel bölgesine yardım tırı
YEREL HABERLER AK Parti Karabük teşkilatından sel bölgesine yardım ...
Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına ...
11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları yapılıyor
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları ...
Karabük’te av sezonu 21 Ağustos Cumartesi günü başlıyor
YEREL HABERLER Karabük’te av sezonu 21 Ağustos Cumartesi günü ...
Doç. Dr. Durlu, "Araç içinde sigara kullanımı risk oluşturuyor"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Durlu, "Araç içinde sigara kullanımı risk ...
TUSAŞ'tan IDEF'te Hürjet ve TF-X simülatörü uçuş eğitimi
YEREL HABERLER TUSAŞ'tan IDEF'te Hürjet ve TF-X simülatörü uçuş ...
Ticari taksinin motosiklete çarptığı anlar kamerada Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan ticari taksiden böyle kurtulmaya çalıştı
YEREL HABERLER Ticari taksinin motosiklete çarptığı anlar ...
Arsız tüp hırsızı aynı iş yerine ikinci kez gelince arkasına bakmadan kaçtı Karabük’te tüp hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Yakalanacağını anlayan hırsız olay yerinden böyle kaçtı
YEREL HABERLER Arsız tüp hırsızı aynı iş yerine ikinci kez gelince ...
Sel afetinin yaraları sarılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Sel afetinin yaraları sarılmaya devam ediyor
Safranbolu'da Tarihi Çarşı'daki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Safranbolu'da Tarihi Çarşı'daki yangın korkuttu
Ters şeritte ilerleyen minibüs trafiği tehlikeye attı
YEREL HABERLER Ters şeritte ilerleyen minibüs trafiği tehlikeye attı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.