AK Parti Karabük teşkilatından sel bölgesine yardım tırı

AK Parti Karabük Teşkilatı, etkili yağışların ardından sel afetinin yaşandığı Kastamonu Şenpazar ilçesine yardım tırı gönderdi.

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından yardım tırı hazırlandı. İçinde su, gıda ve temizlik ürünleri ile dolu olan yardım tırı Şenpazar ilçesinde sel afetinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere afet bölgesine gönderildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz düzenledikleri yardım kampanyasıyla ilgili her zorlukta daima milletinin yanlarında olduklarını belirtti.

Altınöz “Sel afetinden etkilenen vatandaşlarımız için, AK Parti Karabük Teşkilatları olarak yardım kampanyası düzenledik ve temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu tırımızı Kastamonu Şenpazar’a ulaştırdık. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza buyursun. Bölge halkına geçmiş olsun. Her zorlukta daima milletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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